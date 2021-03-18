«Бавария» буднично справилась с «Лацио», но сменщик Нойера пропустил между ног

«Бавария» проводила ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» в домашнем Мюнхене.

«Бавария» в последние полтора года в Лиге чемпионов убирает со своего пути всех, будь то «Барселона», «ПСЖ» или «Атлетико» из Мадрида. Ну и что уж тогда говорить про «Лацио», который является далеко не первой командой в Италии? В первом матче 1/8 финала «бело-голубые» получили по итогу счёт 1:4 не в свою пользу. Естественно, ловить в Мюнхене им было практически нечего, но а что, а вдруг?

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В первом тайме ситуация могла повернуться в пользу «Лацио». Ну то есть как повернуться? Гости имели хороший выйти вперёд в счёте – другое дело, что «Бавария» в таком случае наверняка быстро бы отыгралась. На 15-й минуте Милинкович-Савич открылся под закидушку из глубины и пробил рыбкой, но хозяев спас Нюбель, подменявший на последнем рубеже Нойера. Первый тайм завершился с цифрами на табло в пользу «Баварии». Около получаса игры Киммих подал угловой, и Мурики придержал в штрафной Горецку, что привело к пенальти. Левандовски притормозил во время разбега, после чего развёл мяч и вратаря по разным углам, поразив левый (1:0).

К перерыву в столкновении с Лероем Сане получил травм Фарес. Симоне Индзаги пришлось делать вынужденную замену, причём не одну, поскольку уже в начале второго тайма Лаццари повредил мизинец в единоборстве с Гнабри. После отдыха в раздевалке «Бавария» вышла более заряженной на чужие ворота, и «орлам» в какой-то степени везло, что мюнхенцы не ловили кураж. На 67-й минуте Левандовски дальним ударом попал в штангу, от которой мяч спокойно отскочил к вратарю гостей.

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Кураж мюнхенцы не ловили, но второй гол всё равно забили. Впрочем, незадолго перед этим, как казалось, шанс сравнять счёт упустили «лациале». На 72-й минуте Корреа вывалился один на один по левому полуфлангу и не совладал с задачей пробил Нюбеля в ближний угол, плюс там был зафиксирован офсайд. Зато вышедший на замену Чупо-Мотинг сходу реализовал ответное рандеву без «вне игры». Получив проникающий пас от Алабы, он проткнул мяч в сетку мимо Рейны, с которым оказался с глазу на глаз (2:0).

«Бавария» одержала дежурную победу. Но «Лацио» может быть доволен двумя вещами – тем, что не проиграл, и тем, что всё-таки не ушёл с поля без забитого гола. На 82-й минуте Перейра навесил со штрафного слева на дальний угол вратарской, где обхитривший соперников Пароло головой послал мяч между ног Нюбелю. Могло стать и 2:2, если бы Ачерби со второго этажа пробил ниже перекладины, а не выше. Но не стало.

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Мюнхенцы всё-таки выдержали осаду своих ворот подачами, однако факт проседания на 80-х минутах должен насторожить Ханса Дитера-Флика в преддверии лигочемпионских четвертьфиналов. А Гнабри ещё успел не попасть в левый угол после прекрасного выката Сане – Рейна спас гостей от третьего пропущенного мяча.

Кирилл Иванцов