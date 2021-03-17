Флик - о матче с «Лацио»: «Бавария» настроена только на победу»

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17 Марта 2021, 09:12,
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Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного поединка против римского «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» настроена только на победу. Мы идем на хорошей серии, которую хотим продлить. Победа в родных стенах поможет укрепить нашу уверенность.
«Лацио» - команда, которая способна создать проблемы любому сопернику. Поэтому нам нужно быть сконцентрированными с самого начала», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Матч «Бавария» - «Лацио» состоится в среду, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом поединке мюнхенцы одержали победу со счетом 4:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Лацио, Ханс-Дитер Флик
Лацио - угроза. Но не в случае с Баварией! Эта команда способна переломать кости любому коллективу. Потому я даже не сомневаюсь, что Бавария пройдёт дальше, а может, и учинит разгром сегодня.