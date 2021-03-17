Флик - о матче с «Лацио»: «Бавария» настроена только на победу»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного поединка против римского «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» настроена только на победу. Мы идем на хорошей серии, которую хотим продлить. Победа в родных стенах поможет укрепить нашу уверенность.

«Лацио» - команда, которая способна создать проблемы любому сопернику. Поэтому нам нужно быть сконцентрированными с самого начала», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» - «Лацио» состоится в среду, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом поединке мюнхенцы одержали победу со счетом 4:1.