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Флик - о матче с «Лацио»: «Бавария» настроена только на победу»

17 Марта 2021, 09:12,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного поединка против римского «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» настроена только на победу. Мы идем на хорошей серии, которую хотим продлить. Победа в родных стенах поможет укрепить нашу уверенность.

«Лацио» - команда, которая способна создать проблемы любому сопернику. Поэтому нам нужно быть сконцентрированными с самого начала», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» - «Лацио» состоится в среду, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом поединке мюнхенцы одержали победу со счетом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лацио, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1)
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Super fanat
17 Марта 2021, 10:07

Лацио - угроза. Но не в случае с Баварией! Эта команда способна переломать кости любому коллективу. Потому я даже не сомневаюсь, что Бавария пройдёт дальше, а может, и учинит разгром сегодня.

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