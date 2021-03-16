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​Симоне Индзаги: «Лацио» добился своей цели в Лиге чемпионов»

16 Марта 2021, 19:37,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сказал несколько слов в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против «Баварии». В первой игре римляне проиграли дома со счётом 1:4.

«Мы знаем, сколько мы работали в последние годы, чтобы участвовать в играх против таких больших команд на таких больших стадионах. Нашей целью было выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Мы добились этого. Мы знаем, что почти потеряли шансы пройти в четвертьфинал, но постараемся сыграть наилучшим образом.

«Бавария» заслуженно выиграла множество трофеев в последние годы. Мы должны сыграть агрессивно и решительно. Мы сыграли вничью в Дортмунде, Санкт-Петербурге и Брюгге, а теперь хотим показать свой футбол в Мюнхене», - сказал Индзаги на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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