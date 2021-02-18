Терзич - о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне»

И. о. главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб отпраздновал успех со счетом 3:2.

«Это один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне. Я доволен игрой команды и результатом. Мы показали своей характер. Хочу отметить Эрлинга Холанна, он сыграл особую роль в этой встрече», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

В прошедшем матче норвежский нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Ответный поединок пройдет в Германии девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.