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Терзич - о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне»

18 Февраля 2021, 09:36,

И. о. главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб отпраздновал успех со счетом 3:2.

«Это один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне. Я доволен игрой команды и результатом. Мы показали своей характер. Хочу отметить Эрлинга Холанна, он сыграл особую роль в этой встрече», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

В прошедшем матче норвежский нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Ответный поединок пройдет в Германии девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Эдин Терзич
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
18 Февраля 2021, 10:26

Титулы выигрываются благодаря крепкой защите, но увы про Боруссию такое сказать нельзя...

1
Super fanat
18 Февраля 2021, 09:50

Холанн всё затащил, а так да, команда хоть смотрелась поживее. В чемпионате Германии бы ещё так играли и цены бы им не было! А так Боруссии повезло с атакой, которая тащит на себе половину команды и даёт надежду на феерии в ЛЧ.

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