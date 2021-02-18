Терзич - о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне»

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18 Февраля 2021, 09:36,
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И. о. главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб отпраздновал успех со счетом 3:2.
«Это один из лучших матчей «Боруссии» в сезоне. Я доволен игрой команды и результатом. Мы показали своей характер. Хочу отметить Эрлинга Холанна, он сыграл особую роль в этой встрече», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
В прошедшем матче норвежский нападающий отметился двумя забитыми мячами.
Ответный поединок пройдет в Германии девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Эдин Терзич
Титулы выигрываются благодаря крепкой защите, но увы про Боруссию такое сказать нельзя...
Холанн всё затащил, а так да, команда хоть смотрелась поживее. В чемпионате Германии бы ещё так играли и цены бы им не было! А так Боруссии повезло с атакой, которая тащит на себе половину команды и даёт надежду на феерии в ЛЧ.