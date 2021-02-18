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Холанн побил рекорд Лиги чемпионов, который продержался 17 лет

18 Февраля 2021, 00:09,

Фееричный первый тайм в исполнении форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна в матче Лиги чемпионов против «Севильи» позволил норвежцу стать автором рекорда турнира. 20-летний футболист оформил дубль и отдал голевую передачу в выездном матче против испанцев, забив за «шмелей» в главном еврокубке уже 10 голов. На это у него ушло всего семь матчей.

По данным статистики, Холанн стал самым скорострельным игроком, которому удалось достичь подобного результата. Предыдущий рекорд принадлежал Рою Макааю, когда тот играл за «Баварию», - 10 голов в 10 матчах с 2003 по 2004 год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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