Капелло: «Холанн напоминает мне Роналдо»

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением об игре норвежского нападающего Эрлинга Холанна за дортмундскую «Боруссию».

«Холанн напоминает мне бразильца Роналдо. У Эрлинга схожий темп и скорость действий. Норвежец обладает прекрасными физическими кондициями. Сначала я сомневался в нем, но сейчас он меня удивляет», - приводит слова Капелло Сalciomercato.

Холанн отметился двумя голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (3:2).

В нынешнем сезоне Эрлинг сыграл 25 поединков, в которых отличился 27 забитыми мячами и семью результативными передачами.