Капелло: «Холанн напоминает мне Роналдо»

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18 Февраля 2021, 11:21,
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Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением об игре норвежского нападающего Эрлинга Холанна за дортмундскую «Боруссию».
«Холанн напоминает мне бразильца Роналдо. У Эрлинга схожий темп и скорость действий. Норвежец обладает прекрасными физическими кондициями. Сначала я сомневался в нем, но сейчас он меня удивляет», - приводит слова Капелло Сalciomercato.
Холанн отметился двумя голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (3:2).
В нынешнем сезоне Эрлинг сыграл 25 поединков, в которых отличился 27 забитыми мячами и семью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фабио Капелло, Эрлинг Холанн