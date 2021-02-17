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Холанн забил уже 18-й гол в 13 матчах Лиги чемпионов

17 Февраля 2021, 23:47,

«Боруссия» Дортмунд пропустила уже на седьмой минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», но смогла исправить ситуацию. С интервалом в восемь минут результативные удары нанесли Махмуд Дауд и Эрлинг Холанн, который к тому же ассистировал партнеру в первой голевой атаке. Холанн оформил дубль на 43-й минуте.

20-летний норвежец забил уже 17-й гол в 13 матчах Лиги чемпионов, поражая ворота всех без исключения 8 соперников. С начала прошлого сезона главного европейского клубного турнира столько же наколотил только лидер атак «Баварии» Роберт Левандовски (также 18).

В конце первого тайма «Боруссия» ведёт со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
Oleg-Chelsea
18 Февраля 2021, 01:20

молодец, отличные голы!!!

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