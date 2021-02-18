Холанн: «Мбаппе вдохновил меня своим хет-триком»

Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Севильей» (3:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский футболист оформил дубль в прошедшей встрече.

«Хотел бы поблагодарить Килиана Мбаппе, он вдохновил меня своим хет-триком в матче с «Барселоной». Это дало мне дополнительную мотивацию», - передает слова 20-летнего голеадора журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне Эрлинг провел 25 поединков, в которых отметился 27 голами и семью ассистами.

Ответная игра между «Боруссией» и «Севильей» состоится в Дортмунде девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.