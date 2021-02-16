Терзич: «Нам нужно провести два хороших матча, чтобы пройти «Севилью»

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16 Февраля 2021, 00:41,
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Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча против «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наша цель – выйти в следующий раунд, мы сделаем всё, что в наших силах. Мы понимаем, что нам нужно провести два хороших матча, чтобы пройти дальше. Когда дела складываются не очень хорошо, то мы должны держаться вместе, как семья. Вся команда движется в одном направлении, но, конечно, в такое время на опытных футболистах лежит большая ответственность, чем на молодых», - цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.
Матч между «Севильей» и «Боруссией» состоится завтра, 17 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эдин Терзич