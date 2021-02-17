Имя Розе: Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет Марко Розе. По окончании сезона он покинет одноклубников из Мёнхенгладбаха и примет «шмелей». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой рокировке.

Мало кто сомневался, что дортмундскую «Боруссию» возглавит Марко Розе. Имя наставника коллектива из Мёнхенгладбаха сразу фигурировало в числе фаворитов. Когда «шмели» объявили, что Эдин Терзич будет руководить командой до конца сезона, сомнений почти не осталось. Дортмундцы явно кого-то ждали, и теперь стало ясно, кого именно.

Для Розе переезд в Дортмунд — логичный и заслуженный ход наверх. Коллектив из Мёнхенгладбаха, конечно, стал стабильно бороться за участие в Лиге чемпионов, но пока это потолок для «жеребят». Статус «шмелей» всё-таки намного выше. Для них выход в плей-офф главного Еврокубка — это не мечта, а обычная задача. Да и дортмундцы мечтают вновь о чемпионстве, а в Мёнхенгладбахе пока что так амбициозно думать не готовы.

Розе 44 года, и его карьера развивается поступательно. Сначала он поработал с командой «Зальцбурга» до 19 лет, с которой взял Юношескую лигу УЕФА. Затем была работа с основой «красных быков», с которой был выигран чемпионат Австрии и достигнут полуфинал Лиги Европы. После этого Розе переехал в Мёнхенгладбах и впервые в истории вывел местную «Боруссию» в плей-офф Лиги чемпионов.

Кстати, в Австрии Розе отметился важным достижением. Он провёл во главе «Зальцбурга» 114 игр, в которых в среднем набрал 2,34 очка. Это рекорд и потрясающая цифра. Добавим к этому, что в среднем «красные быки» забивали по 2,4 гола.

Что очень важно для дортмундцев, Розе вкупе с командными успехами растит и молодежь. Футболисты у тренера прогрессируют, растут в цене, что даёт клубам важный экономический эффект. Кроме того, это ещё и громадный плюс в переговорном процессе с талантливыми игроками — они понимают, что у Розе будут расти.

Что интересно, Розе — это некое продолжение наследия Юргена Клоппа, чьё имя важно для Дортмунда. Они вместе выступали за «Майнц». Затем Клопп завершил карьеру, и Розе стал его подопечным. Будущий главный тренер «шмелей» точно кое-что взял от своего наставника. Высокий темп и активный прессинг роднит обоих тренеров. Футбол Розе во многом строится ещё и на агрессии, эмоциях, что тоже роднит его с Клоппом. Контратаки у команд Розе всегда были разящими, а оборона в то же время выстроенной.

На самом деле решение настолько логичное и понятное, что в общем даже сложно найти в нём что-то негативное. Розе растёт и развивается, он уже не раз доказывал, что способен переносить свои идеи на более высокий уровень. Он идеально подходит под философию дортмундцев. Конечно, это всё не гарантирует успеха, тем более что у Розе точно будет ворох проблем, которые надо будет решать. В конце концов дортмундцы всерьёз рискуют остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон, а это ударит по финансовой составляющей «Боруссии». Поэтому следить за работой Розе будет крайне интересно.

Андрей Центров