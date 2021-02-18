Ройс: «Одного матча недостаточно, чтобы исправить всё произошедшее с «Боруссией» в последнее время»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о гостевой победе над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкого топ-клуба.

«Боруссия» сделала большой шаг к четвертьфиналу, но одного матча недостаточно, чтобы исправить все произошедшее в последнее время. Теперь нам необходимо настраиваться на поединок против «Шальке» в чемпионате Германии», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Боруссией» и «Севильей» состоится в Дортмунде девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.