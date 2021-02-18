Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Холанн всех разрывает: Дортмундская «Боруссия» подавила «Севилью» в её логове

18 Февраля 2021, 00:52,

«Севилья», как и положено, принимала дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/8 финала у себя дома, а не на нейтральном поле.

Протокол игры  
Севилья 2:3 Боруссия Д
(1:0) Сусо Хесус 7'    
    19' Дауд Махмуд (1:1)
    27' Холанн Эрлинг (1:2)
    43' Холанн Эрлинг (1:3)
(2:3) Де Йонг Люк 84'    
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Эскудеро Серхио Хордан Хоан   72' (Оскар Родригес (   72'   88') Фернандо Режес Ракитич Иван   46' (Гудель Неманья (   46') Сусо Хесус   60' (Де Йонг Люк (   60') Эн-Несири Юссеф   60' (Мунир Эль-Хаддади (   60') Гомес Алехандро   60' (Торрес Оливер (   60')
Запасные: Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Вацлик Томаш Пастор Альфонсо
Хитц Mapвин Морей Матеу Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   73' Геррейро Рафаэль   76' (Пасслак Феликс (   76') Беллингхем Джуд Джан Эмре Дауд Махмуд   90' (Мёнье Тома (   90') Ройс Марко   80' (Брандт Юлиан (   80') Санчо Джедон Холанн Эрлинг   90'
Запасные: Тиггес Штеффен Джованни Рейна Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Кнауфф Ансгар Шульц Нико Унбехаун Лука Дрляча Стефан
17 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

На первый взгляд пара «Севильи» и «Боруссии» Дортмунд смотрелась одной из самых невзрачных на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Но у неё не было такого мощного конкурента внутри игрового дня, какой была накануне встреча «Барселона» – «ПСЖ» для игры «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», поскольку параллельно играли не самые-самые гранды, а «Порту» и «Ювентус». В лучшей форме к отчётному матчу подходила вроде бы давно не пропускавшая «Севилья», тогда как «Боруссия» пока не очень сильно впечатляет под руководством Эдина Терзича.

Команды не дали зрителям долго скучать без забитых голов, хотя моменты точно не сыпались как из рога изобилия. Счёт был открыт и сравнен ударами с подступов к штрафным. Сначала подобным образом отличился Сусо. Качнув соперника, он открыл себе пространство для выстрела, и срикошетивший от Хуммельса мяч нашёл себя в сетке – Хитц не успел перестроиться после предательского отскока. Впрочем, ответ «Боруссии» случился относительно скоро. Через десять с небольшим минут контратака гостей увенчалась хлёстким выстрелом Дауда после паса Холанна (1:1).

Embed from Getty Images

«Севилья» явно испытывала сложности с нейтрализацией ответных выпадов соперника в центральной зоне и к получасу игры пропустила после стеночки Холанна с Санчо. Норвежский вундеркинд замкнул пас партнёра в падении из района линии вратарской (1:2). На 34-й минуте дортмундцы вновь организовали центровую контратаку с ударом Холанда, только передачу ему отдавал Дауд, – Буну справился с выстрелом и перевёл мяч на угловой.

Как раз тот корнер мог привести счёт к цифрам 1:3. После подачи углового от правого флажка свободный Хуммельс пальнул ногой из штрафной, но мяч слишком рано отскочил от газона и пролетел выше перекладины. Не смог тогда Хуммельс исправиться за невольный голевой рикошет в случае с забитым мячом «Севильи», но всё равно «Боруссия» не ушла на перерыв без третьего гола. Да, хозяева опять напоролись на контратаку в срединной зоне. Ройс выкатил пас чуть вправо Холанну, и тот мастерски упаковал мяч в левый угол (1:3). Норвежский форвард установил рекорд Лиги чемпионов, забив 18 мячей в первых 13-ти матчах турнира.

Embed from Getty Images

Второй тайм команды провели уже с учётом бэкграунда первого. «Севилья» была больше нацелена на позиционные атаки, но создание остроты давалось ей с трудом. Оскар Родригес в предпоследней десятиминутке попал со штрафного в стойку ворот, а на 84-й минуте андалусийцы всё же совершили реально полезное действие в атаке. Опять же Оскар исполнил штрафной – на этот раз путём подачи на правую штангу. Ну а там оказался как раз Де Йонг, переправивший мяч в сетку (2:3).

И Оскар, и Де Йонг появились на поле по ходу второго тайма. Можно сказать, что Лопетеги угадал с этими заменами, но их не хватило хозяевам даже для ничьей, как и возможного фола Брандта в своей штрафной против Де Йонга не хватило для пенальти. Санчо в концовке мог сделать счёт 2:4, но пробил в левый угол чуть неточно.

«Боруссия» удачно съездила в Андалусию, и теперь для неё главное не испортить всё в ответном матче. «Севилье» нужно будет забивать в Дортмунде, если вторая встреча состоится там, как минимум два мяча. И если только два, то они должны быть безответными для прохода испанского клуба в лигочемпионский четвертьфинал.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Лига Чемпионов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
rygen
18 Февраля 2021, 01:25

Райола ручки потирает)

1
CELTIC FROST
18 Февраля 2021, 01:07

Браво. браво! Эрлинг и ко - сделали все хорошо. Вот они - лучшие нападающие современности. а не герои вчерашних дней на буквы М и Р)

0
redwhite1959
18 Февраля 2021, 01:03

Очень зрелищным получился этот матч! Автор совершенно верно отметил - в первом тайме гости постоянно ловили хозяев на контратаках, три из которых закончились голами. Вчера все восхищались игрой Мбаппе, сегодня на поле блистал Холанд!

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 01:01

как то в последнее время бундесвер некисло прокатывает ла лигу, не ожидал такой прыти от дортмунда с крепкой севилией

0
CELTIC FROST
18 Февраля 2021, 01:09

Ла лига так-то может и полностью провалиться в этой ЛЧ. Время ее гегемонии закончилось еще в позапрошлом сезоне. А теперь как знать - может наступить и время провалов.

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 01:23

Тотальное превосходство в таком турнире как ЛЧ сложная штука , даже команду Симеоне разобрали на эпизоды , и вчера мне игра Лейпцига понравилась , и вообще очень симпатичный футбол показывают немцы

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола