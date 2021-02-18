Холанн всех разрывает: Дортмундская «Боруссия» подавила «Севилью» в её логове

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18 Февраля 2021, 00:52,
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«Севилья», как и положено, принимала дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/8 финала у себя дома, а не на нейтральном поле.
|Севилья
|2:3
|Боруссия Д
|(1:0) Сусо Хесус 7'
|19' Дауд Махмуд (1:1)
|27' Холанн Эрлинг (1:2)
|43' Холанн Эрлинг (1:3)
|(2:3) Де Йонг Люк 84'
На первый взгляд пара «Севильи» и «Боруссии» Дортмунд смотрелась одной из самых невзрачных на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Но у неё не было такого мощного конкурента внутри игрового дня, какой была накануне встреча «Барселона» – «ПСЖ» для игры «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», поскольку параллельно играли не самые-самые гранды, а «Порту» и «Ювентус». В лучшей форме к отчётному матчу подходила вроде бы давно не пропускавшая «Севилья», тогда как «Боруссия» пока не очень сильно впечатляет под руководством Эдина Терзича.
Команды не дали зрителям долго скучать без забитых голов, хотя моменты точно не сыпались как из рога изобилия. Счёт был открыт и сравнен ударами с подступов к штрафным. Сначала подобным образом отличился Сусо. Качнув соперника, он открыл себе пространство для выстрела, и срикошетивший от Хуммельса мяч нашёл себя в сетке – Хитц не успел перестроиться после предательского отскока. Впрочем, ответ «Боруссии» случился относительно скоро. Через десять с небольшим минут контратака гостей увенчалась хлёстким выстрелом Дауда после паса Холанна (1:1).
«Севилья» явно испытывала сложности с нейтрализацией ответных выпадов соперника в центральной зоне и к получасу игры пропустила после стеночки Холанна с Санчо. Норвежский вундеркинд замкнул пас партнёра в падении из района линии вратарской (1:2). На 34-й минуте дортмундцы вновь организовали центровую контратаку с ударом Холанда, только передачу ему отдавал Дауд, – Буну справился с выстрелом и перевёл мяч на угловой.
Как раз тот корнер мог привести счёт к цифрам 1:3. После подачи углового от правого флажка свободный Хуммельс пальнул ногой из штрафной, но мяч слишком рано отскочил от газона и пролетел выше перекладины. Не смог тогда Хуммельс исправиться за невольный голевой рикошет в случае с забитым мячом «Севильи», но всё равно «Боруссия» не ушла на перерыв без третьего гола. Да, хозяева опять напоролись на контратаку в срединной зоне. Ройс выкатил пас чуть вправо Холанну, и тот мастерски упаковал мяч в левый угол (1:3). Норвежский форвард установил рекорд Лиги чемпионов, забив 18 мячей в первых 13-ти матчах турнира.
Второй тайм команды провели уже с учётом бэкграунда первого. «Севилья» была больше нацелена на позиционные атаки, но создание остроты давалось ей с трудом. Оскар Родригес в предпоследней десятиминутке попал со штрафного в стойку ворот, а на 84-й минуте андалусийцы всё же совершили реально полезное действие в атаке. Опять же Оскар исполнил штрафной – на этот раз путём подачи на правую штангу. Ну а там оказался как раз Де Йонг, переправивший мяч в сетку (2:3).
И Оскар, и Де Йонг появились на поле по ходу второго тайма. Можно сказать, что Лопетеги угадал с этими заменами, но их не хватило хозяевам даже для ничьей, как и возможного фола Брандта в своей штрафной против Де Йонга не хватило для пенальти. Санчо в концовке мог сделать счёт 2:4, но пробил в левый угол чуть неточно.
«Боруссия» удачно съездила в Андалусию, и теперь для неё главное не испортить всё в ответном матче. «Севилье» нужно будет забивать в Дортмунде, если вторая встреча состоится там, как минимум два мяча. И если только два, то они должны быть безответными для прохода испанского клуба в лигочемпионский четвертьфинал.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Боруссия Дортмунд, Севилья, Лига Чемпионов
Райола ручки потирает)
Браво. браво! Эрлинг и ко - сделали все хорошо. Вот они - лучшие нападающие современности. а не герои вчерашних дней на буквы М и Р)
Очень зрелищным получился этот матч! Автор совершенно верно отметил - в первом тайме гости постоянно ловили хозяев на контратаках, три из которых закончились голами. Вчера все восхищались игрой Мбаппе, сегодня на поле блистал Холанд!
как то в последнее время бундесвер некисло прокатывает ла лигу, не ожидал такой прыти от дортмунда с крепкой севилией
Ла лига так-то может и полностью провалиться в этой ЛЧ. Время ее гегемонии закончилось еще в позапрошлом сезоне. А теперь как знать - может наступить и время провалов.
Тотальное превосходство в таком турнире как ЛЧ сложная штука , даже команду Симеоне разобрали на эпизоды , и вчера мне игра Лейпцига понравилась , и вообще очень симпатичный футбол показывают немцы