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Лопетеги: «Севилья» не заслужила поражения, но Холанн сделал разницу»

18 Февраля 2021, 08:58,

Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о домашнем поражении от «Боруссии» (Дортмунд) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Андалусийцы потерпели фиаско со счетом 2:3.

«Плохой результат на своем поле. «Севилья» не заслужила поражения, однако у соперника есть игрок, который сделал разницу. У нас впереди ответная встреча. Мы приложим все усилия, чтобы воспользоваться своим шансом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Боруссией» и «Севильей» состоится в Дортмунде девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Хулен Лопетеги
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