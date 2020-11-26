Гомес: «Посвящаем победу над «Ливерпулем» Марадоне»

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26 Ноября 2020, 12:43,
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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес посвятил победу над «Ливерпулем» (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов легендарному аргентинцу Диего Марадоне, который ушёл из жизни вчера.
«Частичка радости в такой грустный день. Сегодня ты бы очень гордился нами, посвящаем эту победу тебе, Диего. На территории Англии «Аталанта» вновь вошла в историю», - написал Гомес в «Инстаграме».
После четырёх туров «Аталанта» занимает третью строчку в турнирной таблице группы D, уступая идущему на втором месте «Аяксу» лишь по дополнительным показателям. На первом же месте расположился «Ливерпуль», в активе которого девять очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Диего Марадона, Алехандро Гомес