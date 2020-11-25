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«Ливерпуль» – «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Ноября 2020, 22:30,

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В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ливерпуль - Аталанта

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Протокол игры  
Ливерпуль 0:0 Аталанта
Алиссон Бекер Уильямс Неко Уильямс Рис III Матип Жоэль Цимикас Костас Джонс Кёртис Вейналдум Джорджиньо Милнер Джеймс Салах Мохамед Ориги Дивок Мане Садио
Запасные: Фирмино Роберто Фабиньо Энрике Куметио Билли Робертсон Эндрю Кларксон Лейтон Келлехер Каомхин Жота Диогу Минамино Такуми Кейн Джек Адриан Сан-Мигель
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Джимсити Берат Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо Пессина Маттео Госенс Робин Иличич Йосип Гомес Алехандро
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Руджери Маттео Панада Симоне Скальвини Джорджио Паломино Хосе Пиччини Кристиано Ламмерс Сэм Муриэль Луис Мохика Хоан Росси Франческо Сапата Дуван
25 ноября. Стадион "Энфилд".
Текстовая трансляция  

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Аталанта
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