«Ливерпуль» – «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

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25 Ноября 2020, 22:30,
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В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - АталантаДоступ после регистрации
Протокол игры
Алиссон Бекер • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Матип Жоэль • Цимикас Костас • Джонс Кёртис • Вейналдум Джорджиньо • Милнер Джеймс • Салах Мохамед • Ориги Дивок • Мане Садио
Запасные: Фирмино Роберто • Фабиньо Энрике • Куметио Билли • Робертсон Эндрю • Кларксон Лейтон • Келлехер Каомхин • Жота Диогу • Минамино Такуми • Кейн Джек • Адриан Сан-Мигель
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Пессина Маттео • Госенс Робин • Иличич Йосип • Гомес Алехандро
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Панада Симоне • Скальвини Джорджио • Паломино Хосе • Пиччини Кристиано • Ламмерс Сэм • Муриэль Луис • Мохика Хоан • Росси Франческо • Сапата Дуван
25 ноября. Стадион "Энфилд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Аталанта