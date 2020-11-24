Защитник «Аталанты» Госенс: «Жаль, что Александер-Арнольд не сыграет завтра»

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24 Ноября 2020, 23:58,
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Защитник «Аталанты» Робин Госенс пообщался с прессой перед матчем против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Это один из лучших матчей, в которых может принять участие любой футболист. Мы многому научились в первой игре с «Ливерпулем», нам предстоит сыграть с очень сильной командой.
Вингеры будут иметь решающее значение, с нетерпением жду матча с «Ливерпулем». Я хочу забить завтра.
Жаль, что Александер-Арнольд не сыграет завтра. Он один из лучших защитников в мире. Нам нужно будет действовать завтра компактно», - цитирует Госенса Football Italia.
Матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится завтра, 25 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Аталанта, Робин Госенс