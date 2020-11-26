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Гасперини: «Это наша самая престижная победа»

26 Ноября 2020, 01:52,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Очень приятно побеждать здесь в матче с качественной командой. Это фундаментальный результат для нас в Лиге чемпионов.

Мы показали отличную игру и очень хорошо показали, как мы видим футбол. «Ливерпуль» выпустил всех своих звёзд, как только начал испытывать проблемы, но мы тут же забили второй гол.

Мы сыграли гораздо лучше, чем в первой игре в Бергамо, потому что мы лучше двигали мяч, играли точнее и больше не повторяли ошибок.

«Ливерпуль» не проигрывал здесь 64 матча, возможно, это наша самая престижная победа. Это должно придать нам уверенность», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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