Миранчук вышел на замену в матче с «Ливерпулем»

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле принимает «Аталанту».

На 85-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, заменив Маттео Пессину.

На данный момент идёт 89-я минута матча, итальянский клуб впереди со счётом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. На 62-й минуте счёт открыл Иличич, а на 68-й минуте отрыв увеличил Госенс.

Отметим, что Миранчук по-прежнему ни разу не появлялся в стартовом составе «Аталанты», хотя на его счету уже два забитых гола.

25-летний полузащитник перешёл в клуб из Бергамо четвертого сентября из «Локомотива».