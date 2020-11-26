Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Миранчук вышел на замену в матче с «Ливерпулем»

26 Ноября 2020, 00:48,

Instagram

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле принимает «Аталанту».

На 85-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, заменив Маттео Пессину.

На данный момент идёт 89-я минута матча, итальянский клуб впереди со счётом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. На 62-й минуте счёт открыл Иличич, а на 68-й минуте отрыв увеличил Госенс.

Отметим, что Миранчук по-прежнему ни разу не появлялся в стартовом составе «Аталанты», хотя на его счету уже два забитых гола.

25-летний полузащитник перешёл в клуб из Бергамо четвертого сентября из «Локомотива».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола