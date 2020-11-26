Алексей Миранчук прикоснулся к реваншистской победе «Аталанты» над «Ливерпулем»

Алексей Миранчук снова не вышел в стартовом составе «Аталанты», которая была по-спортивному нагла на «Энфилде».

Алексей Миранчук подходил к отчётному матчу на фоне громких претензий со стороны Станислава Черчесова. Неизвестно, какое было психологическое состояние у отечественного полузащитника «Аталанты», но известно, что в стартовом составе «Богини» он в очередной раз не вышел. Джан Пьеро Гасперини опять предпочёл Миранчуку Иличича или кого-то другого из полузащитно-атакующего сектора.

Первый тайм получился скучным. «Ливерпуль», имевший благоприятное турнирное положение, играл спокойно и не сильно стремился открывать счёт. До перерыва мерсисайдцы отметились только одним ударом, да и то ближе к перерыву, когда Салах пробил правой ногой из пределов штрафной немного мимо створа. У «Аталанты» же накопилось пять выстрелов, в том числе отражённая Алиссоном попытка Гозенса и неточные удары Иличича с Гомесом.

Второй тайм стал складываться явно не по сценарию «Ливерпуля». Хозяева что-то пытались сделать в атаке, но наткнулись на две результативные атаки соперника. На 60-й минуте Гомес сделал заброс слева, а Иличич удачно нанёс удар по слегка отскочившему от газона мячу под левую руку Алиссона (0:1).

Четвертная замена Клоппа не помогла хозяевам. Мерсисайдцы не совсем уяснили, что Гомесу нельзя позволять подавать, а потому через несколько минут наступили на похожие грабли. Гомес опять навесил, Хатебур скинул, и Гозенс из центральной зоны передал привет Алиссону со второго этажа (0:2).

«Аякс» в параллельном матче побеждал «Митьюлланд», и победа на «Энфилде» была бы для «Аталанты» весьма кстати, поскольку до матча у неё было равенство очков с амстердамским клубом. Ну и наверняка же «королева провинциалов» хотела отомстить действующему чемпиону Англии за ужасное домашние поражение 0:5 три недели назад.

«Ливерпуль» что-то в этот вечер был сам не свой. Так и не смогли «красные» включить нужные мощности, чтобы подавить «Аталанту» и заставить её обороняться. Гости чувствовали себя на поле очень комфортно и вольготно, катая мяч по чужой половине поля. Тогда как банда Клоппа словно находилась во сне, и «похрапывания» немецкого специалиста в виде каких-то подсказов не могли взбодрить английскую команду.

Алексей Миранчук в концовке вышел на замену и ничем особенным не запомнился, но там уже просто шло доигрывание. «Ливерпуль» на протяжении матча действовал очень плохо, учитывая свой статус, и «Аталанта» справедливо его наказала. Теперь итальянская команда вместе с «Аяксом» отстаёт от английского клуба на два очка.

Кирилл Иванцов