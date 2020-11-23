Гасперини: «Ливерпуль» переживает лучший период в сезоне»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Если честно, то победить их было бы большим удовольствием. Я видел «Ливерпуль» в матче против «Лестера» (3:0), вероятно, они переживают свой лучший период в сезоне. Хороший результат на «Энфилде» был бы очень важен для нашего успеха в Лиге чемпионов.

Номинация на награду лучшему тренеру года? Если мы выиграем, то могу получить побольше голосов. Я немного удивлен номинацией, прошлый сезон был важным для «Аталанты», хочу доказать, что номинация заслужена», - цитирует Гасперини Sky Sport.