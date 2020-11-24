Матип: «Аталанта» представляет угрозу для любой европейской команды»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча против «Аталанты» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Завтра «Аталанта» будет атаковать. Они представляют угрозу для любой европейской команды. Мы должны хорошо подготовиться и не можем сравнивать эту игру с предыдущей, которая прошла в Италии. Это будет новый матч, который нужно хорошо начать с первой секунды. Иначе они доставят нам проблемы. Будет очень тяжелый вечер», - цитирует Матипа пресс-служба УЕФА.

Матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится завтра, 25 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.