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​Салах может сыграть с «Аталантой»

24 Ноября 2020, 17:13,

Евро-Футбол.Ру

Вылечившийся от коронавирусной инфекции нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов сыграть против «Аталанты» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Салах сдал отрицательный тест. Вчера он тренировался с командой и выглядел хорошо. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он доступен к матчу с «Аталантой». Мы решим, как поступить, потому что ещё три дня назад Мохамед находился на карантине», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» - «Аталанта» пройдёт в среду, двадцать пятого ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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