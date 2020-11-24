​Салах может сыграть с «Аталантой»

Вылечившийся от коронавирусной инфекции нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов сыграть против «Аталанты» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Салах сдал отрицательный тест. Вчера он тренировался с командой и выглядел хорошо. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он доступен к матчу с «Аталантой». Мы решим, как поступить, потому что ещё три дня назад Мохамед находился на карантине», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» - «Аталанта» пройдёт в среду, двадцать пятого ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.