Салах сдал отрицательный тест на коронавирус

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прошел очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. Оно показало отрицательный результат. Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У Мохамеда отрицательный тест. Думаю, в дальнейшем его тесты будут отрицательными. Мы пройдет проверку перед матчем Лиги чемпионов, и я почти уверен, что Салах сможет попасть в заявку. Он готов вернуться», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

О заражении египетского футболиста коронавирусом стало известно 13-го ноября.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет на «Энфилде» против «Аталанты» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 25-го ноября.