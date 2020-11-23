Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Салах сдал отрицательный тест на коронавирус

23 Ноября 2020, 08:38,

Евро-Футбол.Ру

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прошел очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. Оно показало отрицательный результат. Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У Мохамеда отрицательный тест. Думаю, в дальнейшем его тесты будут отрицательными. Мы пройдет проверку перед матчем Лиги чемпионов, и я почти уверен, что Салах сможет попасть в заявку. Он готов вернуться», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

О заражении египетского футболиста коронавирусом стало известно 13-го ноября.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет на «Энфилде» против «Аталанты» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 25-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Мохамед Салах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола