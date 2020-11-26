Милнер: «У нас ничего не получилось»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«У нас ничего не получилось. Мы понимаем, что провели плохой матч, мы играли довольно-таки примитивно.

Многие игроки не сыграны, потому что график очень напряженный. Иногда нужно добиваться победы, играя не самым лучшим образом, но сегодня мы не проявили достаточное количество активности в атаке.

Мы по-прежнему являемся лидером группы, нам нужно восстановиться к выходным. Мы всегда выкладываемся на полную, но сегодня соперник смог воспользоваться своими шансами.

Все остается в наших руках, мы должны становиться лучше», - цитирует Милнера BT Sport.