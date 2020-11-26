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Милнер: «У нас ничего не получилось»

26 Ноября 2020, 01:23,

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«У нас ничего не получилось. Мы понимаем, что провели плохой матч, мы играли довольно-таки примитивно.

Многие игроки не сыграны, потому что график очень напряженный. Иногда нужно добиваться победы, играя не самым лучшим образом, но сегодня мы не проявили достаточное количество активности в атаке.

Мы по-прежнему являемся лидером группы, нам нужно восстановиться к выходным. Мы всегда выкладываемся на полную, но сегодня соперник смог воспользоваться своими шансами.

Все остается в наших руках, мы должны становиться лучше», - цитирует Милнера BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер
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