Аль-Хелаифи: «Заир-Эмери скоро подпишет новый контракт»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заверил болельщиков парижского клуба, что воспитанник Уоррен Заир-Эмери близок к подписанию нового контракта. Напомним, вчера 17-летний француз отметился забитым голом в ворота дортмундской Боруссии и помог «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

«Заир-Эмери – это потрясающий футболист. Я горжусь им. Он является парижанином и хочет остаться здесь. Уоррен очень важный игрок для команды. Скоро Заир-Эмери подпишет новый контракт, всё уже согласовано», – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

Заир-Эмери в этом сезоне также отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Франции.