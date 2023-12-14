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Чемпионат Франции. Лига 1

Аль-Хелаифи: «Заир-Эмери скоро подпишет новый контракт»

14 Декабря 2023 • 11:52 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
17.12 22:45

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заверил болельщиков парижского клуба, что воспитанник Уоррен Заир-Эмери близок к подписанию нового контракта. Напомним, вчера 17-летний француз отметился забитым голом в ворота дортмундской Боруссии и помог «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

«Заир-Эмери – это потрясающий футболист. Я горжусь им. Он является парижанином и хочет остаться здесь. Уоррен очень важный игрок для команды. Скоро Заир-Эмери подпишет новый контракт, всё уже согласовано», – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

Заир-Эмери в этом сезоне также отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Франции.

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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