«ПСЖ» договорился с Заиром-Эмери о пятилетнем контракте

«ПСЖ» согласовал условия нового контракта со своим полузащитником Уорреном Заиром-Эмери. По информации от журналиста Санти Уны, между сторонами согласованы все условия нового пятилетнего договора.

Источник отмечает, что руководству «ПСЖ» нужно дождаться, когда Заир-Эмери достигнет 18 лет. По достижении этого возраста футболист сможет подписать пятилетний контракт.

Напомним, в этом сезоне 17-летний Заир-Эмери забил два гола и отдал две результативные передачи в Лиге 1. Недавно французский футболист дебютировал за свою национальную сборную, где отметился голом в первом же матче.