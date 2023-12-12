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Чемпионат Франции. Лига 1

Люка Эрнандес: Мбаппе впечатлил меня больше всего

12 Декабря 2023 • 16:34 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
17.12 22:45

Центральный защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес ответил на вопрос о нападающем, который впечатлил его больше всего.

«Я назову Мбаппе. Очень сложно обороняться против таких скоростных футболистов. Он доставил нам много проблем, когда я играл против него за «Баварию», — цитирует Эрнандеса PSG Community.

Помимо этого, футболист отметил экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду, против которого он играл, выступая за «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне 27-летний Эрнандес появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Килиан Мбаппе Люка Эрнандес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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