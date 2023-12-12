Люка Эрнандес: Мбаппе впечатлил меня больше всего

Центральный защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес ответил на вопрос о нападающем, который впечатлил его больше всего.

«Я назову Мбаппе. Очень сложно обороняться против таких скоростных футболистов. Он доставил нам много проблем, когда я играл против него за «Баварию», — цитирует Эрнандеса PSG Community.

Помимо этого, футболист отметил экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду, против которого он играл, выступая за «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне 27-летний Эрнандес появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной голевой передачей.