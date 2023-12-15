Кимпембе вернулся к тренировкам – он не играет с февраля

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе стал ближе к возвращению в строй после травмы.

28-летний футболист ни разу не сыграл в текущем сезоне из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного ещё в начале года. Согласно заявлениям журналиста Адриена Гренье, в пятницу центрбек приступил к тренировкам в общей группе. Точные сроки возвращения игрока на поле, впрочем, по-прежнему неизвестны.

Преснель Кимпембе отыграл 236 матчей за парижан с момента дебюта в октябре 2014 года. Действующий контракт француза с грандом Лиги 1 истекает по окончании текущего сезона.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет на выезде против «Лилля».