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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе вернулся к тренировкам – он не играет с февраля

15 Декабря 2023 • 22:47 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
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17.12 22:45

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе стал ближе к возвращению в строй после травмы.

28-летний футболист ни разу не сыграл в текущем сезоне из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного ещё в начале года. Согласно заявлениям журналиста Адриена Гренье, в пятницу центрбек приступил к тренировкам в общей группе. Точные сроки возвращения игрока на поле, впрочем, по-прежнему неизвестны.

Преснель Кимпембе отыграл 236 матчей за парижан с момента дебюта в октябре 2014 года. Действующий контракт француза с грандом Лиги 1 истекает по окончании текущего сезона.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет на выезде против «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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