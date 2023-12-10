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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» подпишет центрального защитника в январе

10 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
17.12 22:45

«Пари Сен-Жермен» находится в поисках усиления на позицию в центре обороны.

Парижане испытывают кадровые трудности в защите, которые, похоже, будут решены посредством приглашения новых игроков. Как информирует журналист Фабрис Хокинс, «ПСЖ» намерен в срочном порядке приобрести нового центрбека после открытия январского трансферного окна, поскольку Преснель Кимпембе и Нуну Мендеш не вернутся в строй в первый месяц нового года.

Команда Луиса Энрике возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 36 набранными очками после 15 туров, на четыре балла опережая занимающую второе место «Ниццу».

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