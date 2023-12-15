​Рико: «В больнице я похудел на 20 килограммов»

В конце прошлого сезона Серхио Рико получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. Голкипер «ПСЖ» сообщил, что во время нахождения в больнице он потерял 20 килограммов веса.

«Я похудел на 20 килограммов. Мой вес составляет 92 килограмма, а потом он снизился до 73. Сейчас я вешу 88 килограммов. Я следую указаниям врачей, в том числе тех, кто спас мне жизнь», - слова Рико приводит COPE.

Серхио Рико 30 лет. За «ПСЖ» испанский голкипер провёл 24 матча, в которых пропустил 16 голов.

На текущий момент «ПСЖ» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.