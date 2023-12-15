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Чемпионат Франции. Лига 1

​Рико: «В больнице я похудел на 20 килограммов»

15 Декабря 2023 • 18:38 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
1 3.90 X 3.95 2 1.85
17.12 22:45

В конце прошлого сезона Серхио Рико получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. Голкипер «ПСЖ» сообщил, что во время нахождения в больнице он потерял 20 килограммов веса.

«Я похудел на 20 килограммов. Мой вес составляет 92 килограмма, а потом он снизился до 73. Сейчас я вешу 88 килограммов. Я следую указаниям врачей, в том числе тех, кто спас мне жизнь», - слова Рико приводит COPE.

Серхио Рико 30 лет. За «ПСЖ» испанский голкипер провёл 24 матча, в которых пропустил 16 голов.

На текущий момент «ПСЖ» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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