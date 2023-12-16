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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Я понимаю недовольство Мбаппе, но это я отдаю команде приказы»

16 Декабря 2023 • 16:58 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
1 4.00 X 3.95 2 1.80
17.12 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остудил нападающего Килиана Мбаппе, который ранее раскритиковал наставника за решение засушить игру в концовке встречи с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Матч закончился вничью 1:1, а «ПСЖ» вышел в плей-офф со второго места в группе.

«Я понимаю недовольство Мбаппе, но это я отдаю команде приказы. Это было одно из лучших решений в моей карьере. Когда я узнал, что «Милан» на 88-й минуте лидирует 2:1 в матче с «Ньюкаслом», я сказал игрокам, что мы не можем пропустить. Я понимаю игроков, которые поддались эмоциям. Наша задача с первых минут состояла в том, чтобы обыграть «Боруссию», но было бы глупо пропустить гол в концовке и растерять преимущество по разнице мячей», – сказал Энрике на пресс-конференции.

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