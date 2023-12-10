Энрике: «Баркола был великолепен в матче против «Нанта»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выступления вингера Брэдли Баркола в матче против «Нанта», который вчера вечером закончился победой парижан со счётом 2:1. Напомним, авторами голов в составе «ПСЖ» стали Баркола и Рандаль Коло-Муани.

«Баркола был великолепен в матче против «Нанта». Он был самым решительным футболистом при игре 1 в 1. Брэдли провёл отличный матч и забил исключительный гол. Я очень рад за Баркола, но его игра меня не удивила», – сказал Энрике на пресс-конференции после матча.

Баркола летом перебрался в «ПСЖ» из «Лиона». В этом сезоне Брэдли отметился одним голом и двумя ассистами в Лиге 1.