Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «Баркола был великолепен в матче против «Нанта»

10 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
17.12 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выступления вингера Брэдли Баркола в матче против «Нанта», который вчера вечером закончился победой парижан со счётом 2:1. Напомним, авторами голов в составе «ПСЖ» стали Баркола и Рандаль Коло-Муани.

«Баркола был великолепен в матче против «Нанта». Он был самым решительным футболистом при игре 1 в 1. Брэдли провёл отличный матч и забил исключительный гол. Я очень рад за Баркола, но его игра меня не удивила», – сказал Энрике на пресс-конференции после матча.

Баркола летом перебрался в «ПСЖ» из «Лиона». В этом сезоне Брэдли отметился одним голом и двумя ассистами в Лиге 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Брэдли Баркола ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Реймс Реймс
2
1
1.74 3.80 4.70
Видео
15 мин
Страсбург Страсбург
Гавр Гавр
0
0
2.06 3.50 3.55
Видео
15 мин
Мец Мец
Брест Брест
0
0
3.25 3.35 2.25
Видео
15 мин
Клермон Клермон
Лилль Лилль
0
0
3.65 3.45 2.06
Видео
10.12.23 в 19:05
Лион Лион
Тулуза Тулуза
1.83 4.10 3.85
Видео
10.12.23 в 22:45
Лорьян Лорьян
Марсель Марсель
3.95 3.75 1.89
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
16:52 · Франция. Лига 1
Энрике: «Баркола был великолепен в матче против «Нанта»
15:29 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани: «Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу»
00:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» удалось дожать «Нант» в концовке
09 Декабря
23:15 · Франция. Лига 1
​Доннарумма может потерять статус основного голкипера «ПСЖ»
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:19 · Франция. Лига 1
Баркола, Солер и Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Нантом»
20:56 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» обыграть «Ренн» и выйти на второе место
18:30 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:24 · Франция. Лига 1
​Головин – в основе «Монако» на матч против «Ренна»
17:05 · Франция. Лига 1
Руиса не будут оперировать, но игрок пропустит остаток 2023 года
15:05 · Франция. Лига 1
Москардо: «Моё будущее? Вокруг много слухов, но я счастлив в «Коринтиансе»
13:49 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»
12:48 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери и Маркиньос помогут «ПСЖ» в матче с «Нантом»
09:57 · Франция. Лига 1
Орещук назвал лучшего российского футболиста в 2023 году
09:36 · Франция. Лига 1
​Хакими вынужден таскаться по судам из-за обвинений в изнасиловании
Все новости
Рекомендуем