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«Реал» нашёл «нового Варана» в Лиге 1 – игрока оценивают в 50 млн евро слухи

16 Декабря 2023 • 03:51 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
1 4.00 X 3.95 2 1.80
17.12 22:45

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро может перебраться в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» ранее уже назывался в числе претендентов на футболиста, в ноябре отметившего 18-летие. По обновлённым сведениям Madrid Zone, в «Реале» считают, что Йоро способен повторить путь Рафаэля Варана – тот тоже пополнил ряды «сливочных» в юном возрасте, переехав из Франции. «Лилль» намерен удержать игрока, поэтому потребует за него не менее 50 млн евро. В подписании перспективного центрбека также заинтересован «ПСЖ».

Лени Йоро отметился тремя голами в 19 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 18 млн евро.

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