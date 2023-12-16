Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро может перебраться в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» ранее уже назывался в числе претендентов на футболиста, в ноябре отметившего 18-летие. По обновлённым сведениям Madrid Zone, в «Реале» считают, что Йоро способен повторить путь Рафаэля Варана – тот тоже пополнил ряды «сливочных» в юном возрасте, переехав из Франции. «Лилль» намерен удержать игрока, поэтому потребует за него не менее 50 млн евро. В подписании перспективного центрбека также заинтересован «ПСЖ».

Лени Йоро отметился тремя голами в 19 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 18 млн евро.