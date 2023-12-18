«Лилль» на 90-й минуте отобрал победу у «ПСЖ»

В центральном и заключительной матче 16-го тура «ПСЖ» гостил у набравшего ход «Лилля». Встреча получилась очень упорной с небольшим количеством моментов. В середине первого тайма Эдон Жегрова дважды и Усман Дембеле наносили удары - промахи. После перерыва Люка Эрнандес заработал пенальти. Килиан Мбаппе на силу пробил в левый угол, и голкипер не дотянулся. Парижане практически довели дело до победы, но на 90-й минуте пропустили. Реми Кабелла перехватил мяч, Адам Уна тут же с 12 метров пробивал - голкипер парировал ногой, но Джонатан Дэвид добил - 1:1.

Победная серия «ПСЖ» прервалась, но отрыв от второго места вырос до пяти очков. «Лилль» - четвертый.