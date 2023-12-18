«Лилль» на 90-й минуте отобрал победу у «ПСЖ»

В центральном и заключительной матче 16-го тура «ПСЖ» гостил у набравшего ход «Лилля». Встреча получилась очень упорной с небольшим количеством моментов. В середине первого тайма Эдон Жегрова дважды и Усман Дембеле наносили удары - промахи. После перерыва Люка Эрнандес заработал пенальти. Килиан Мбаппе на силу пробил в левый угол, и голкипер не дотянулся. Парижане практически довели дело до победы, но на 90-й минуте пропустили. Реми Кабелла перехватил мяч, Адам Уна тут же с 12 метров пробивал - голкипер парировал ногой, но Джонатан Дэвид добил - 1:1.
Победная серия «ПСЖ» прервалась, но отрыв от второго места вырос до пяти очков. «Лилль» - четвертый.
Протокол игры
|66'Мбаппе Килиан (0:1)
|(1:1) Дэвид Джонатан90'
Шевалье Люка•Диаките Бафоде 66'71' (Кабелла Реми (71') •Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль•Андре Бенжамин90' (Уна Адам (90') •Жегрова Эдон•Гомес Анхель•Гудмундссон Габриэль71' (Сантос Тиаго (71') •Языджи Юсуф81' (Дэвид Джонатан (81')
Тенас Арнау•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра75' (Шкриньяр Милан (75') •Эрнандес Люка•Заир-Эмери Уоррен•Кан-Ин Ли•Угарте Мануэль 18'67' (Хакими Ашраф (67') •Дембеле Усман81' (Асенсио Марко (81') •Витинья II•Баркола Бредли67' (Коло-Муани Рандаль (67') •Мбаппе Килиан
17 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Бан пользователя