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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» на 90-й минуте отобрал победу у «ПСЖ»

18 Декабря 2023 • 00:42 Комментировать
Лилль
1:1
ПСЖ
окончен

В центральном и заключительной матче 16-го тура «ПСЖ» гостил у набравшего ход «Лилля». Встреча получилась очень упорной с небольшим количеством моментов. В середине первого тайма Эдон Жегрова дважды и Усман Дембеле наносили удары - промахи. После перерыва Люка Эрнандес заработал пенальти. Килиан Мбаппе на силу пробил в левый угол, и голкипер не дотянулся. Парижане практически довели дело до победы, но на 90-й минуте пропустили. Реми Кабелла перехватил мяч, Адам Уна тут же с 12 метров пробивал - голкипер парировал ногой, но Джонатан Дэвид добил - 1:1.

Победная серия «ПСЖ» прервалась, но отрыв от второго места вырос до пяти очков. «Лилль» - четвертый.

Протокол игры  
Лилль1:1ПСЖ
  66'Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Дэвид Джонатан90'  
Шевалье ЛюкаДиаките Бафоде  66' 71' (Кабелла Реми ( 71') Йоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесБенталеб НабильАндре Бенжамин 90' (Уна Адам ( 90') Жегрова ЭдонГомес АнхельГудмундссон Габриэль 71' (Сантос Тиаго ( 71') Языджи Юсуф 81' (Дэвид Джонатан ( 81')
Запасные: Юмтити СамуэльМанноне ВитоКавалейру ИванБуадди АйюбХаральдссон Хакон-Арнар
Тенас АрнауМаркиньос МаркосДанилу Перейра 75' (Шкриньяр Милан ( 75') Эрнандес ЛюкаЗаир-Эмери УорренКан-Ин ЛиУгарте Мануэль  18' 67' (Хакими Ашраф ( 67') Дембеле Усман 81' (Асенсио Марко ( 81') Витинья IIБаркола Бредли 67' (Коло-Муани Рандаль ( 67') Мбаппе Килиан
Запасные: Мбаппе ЭйтанМукиэле НордиН'Дур ШерКимпембе ПреснелЛетелье АлександрМуке Луи
17 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ

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