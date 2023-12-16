Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике рассказал о планах «ПСЖ» на зимнее трансферное окно

16 Декабря 2023 • 16:39 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
1 4.00 X 3.95 2 1.80
17.12 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поведал о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно зимой проходит очень сложно. Многие клубы хотят заменить травмированных игроков, но найти топ-футболистов очень сложно. Тем не менее, у нас остаётся цель улучшить команду. Вполне вероятно, что мы не усилимся ни одним футболистом. При этом я также допускаю, что мы купим одного или даже больше игроков», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» сейчас довольно комфортно лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 4 очка от второго места. В Лиге чемпионов парижане вышли в плей-офф со второй строчки в группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Декабря
16:58
Луис Энрике: «Я понимаю недовольство Мбаппе, но это я отдаю команде приказы»
03:51
«Реал» нашёл «нового Варана» в Лиге 1 – игрока оценивают в 50 млн евро
00:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Лилль – ПСЖ чемпионата Франции – 17 декабря 2023
15 Декабря
22:47
Кимпембе вернулся к тренировкам – он не играет с февраля
21:53
Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»
18:38
​Рико: «В больнице я похудел на 20 килограммов»
14 Декабря
11:52
Аль-Хелаифи: «Заир-Эмери скоро подпишет новый контракт»
13 Декабря
15:57
«Реал» в январе начнёт работу по трансферу Мбаппе
12:02
«Реал» летом планирует пригласить Холанна или Мбаппе, но Хоселу должен остаться
12 Декабря
16:34
Люка Эрнандес: Мбаппе впечатлил меня больше всего
11 Декабря
14:43
«ПСЖ» договорился с Заиром-Эмери о пятилетнем контракте
10 Декабря
22:45
«ПСЖ» подпишет центрального защитника в январе
16:52
Энрике: «Баркола был великолепен в матче против «Нанта»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 19:00
Гавр Гавр
Ницца Ницца
4.80 3.60 1.77
Видео
16.12.23 в 23:00
Ланс Ланс
Реймс Реймс
1.80 3.85 4.20
Видео
17.12.23 в 15:00
Нант Нант
Брест Брест
2.50 3.30 2.85
Видео
17.12.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Ренн Ренн
3.25 3.55 2.17
Видео
17.12.23 в 17:00
Лорьян Лорьян
Страсбург Страсбург
2.35 3.25 3.15
Видео
17.12.23 в 17:00
Мец Мец
Монпелье Монпелье
3.15 3.55 2.22
Видео
17.12.23 в 19:05
Марсель Марсель
Клермон Клермон
1.53 4.40 6.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
17:46 · Франция. Лига 1
​В Саудовской лиге оценили возможность привлечь Мбаппе
16:58 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я понимаю недовольство Мбаппе, но это я отдаю команде приказы»
16:39 · Франция. Лига 1
Энрике рассказал о планах «ПСЖ» на зимнее трансферное окно
11:17 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: «Нам не хватало Головина»
03:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл «нового Варана» в Лиге 1 – игрока оценивают в 50 млн евро слухи
00:59 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
15 Декабря
22:47 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернулся к тренировкам – он не играет с февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:13 · Франция. Лига 1
Без Головина: «Монако» назвал состав на игру против «Лиона»
21:53 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»
21:18 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас — об отсутствии игровой практики: «Я не могу жаловаться на это»
18:38 · Франция. Лига 1
​Рико: «В больнице я похудел на 20 килограммов»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Монако» оценил вклад Головина в игру команды эксклюзив
15:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Чалов играет на уровне нападающих чемпионата Франции»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Головин — лучший российский футболист, но Тюкавин может приблизиться к его уровню»
Все новости
Рекомендуем