Энрике рассказал о планах «ПСЖ» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поведал о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно зимой проходит очень сложно. Многие клубы хотят заменить травмированных игроков, но найти топ-футболистов очень сложно. Тем не менее, у нас остаётся цель улучшить команду. Вполне вероятно, что мы не усилимся ни одним футболистом. При этом я также допускаю, что мы купим одного или даже больше игроков», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» сейчас довольно комфортно лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 4 очка от второго места. В Лиге чемпионов парижане вышли в плей-офф со второй строчки в группе.