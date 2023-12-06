Восстановление Заира-Эмери проходит с опережением графика

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери может залечить травму раньше, чем предполагалось изначально.

17-летний футболист серьёзно травмировал лодыжку в дебютном поединке за сборную Франции против Гибралтара (14:0) – юного хавбека заменили сразу после забитого им гола. Заир-Эмери угодил в лазарет до конца года, но, по данным журналиста Бруно Саломона, его восстановление проходит с опережением графика. Ожидается, что Луис Энрике сможет рассчитывать на восходящую звезду сразу после завершения зимней паузы. Впрочем, в «ПСЖ» не хотят форсировать возвращение игрока.

На счету Уоррена Заира-Эмери два забитых мяча и пять ассистов в 15 матчах за парижан в нынешнем сезоне.