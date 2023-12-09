Баркола, Солер и Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Нантом»

Менее чем через час в рамках французской Лиги 1 «ПСЖ» будет принимать дома середняка турнирной таблицы «Нант». Парижане озвучили свой состав на грядущую игру, он выглядит следующим образом:

Тенас, Эрнандес, Данилу, Маркиньос, Хакими, Кан-Ин, Угарте, Витинья, Мбаппе, Баркола, Солер.

Напомним, что сейчас парижане продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции – у них 33 набранных очка. У «Монако», что идёт на втором месте – 30 очков, третье место, но игра в запасе – у «Ниццы», 29 набранных очков.

Текстовую трансляцию игры «ПСЖ» и «Нанта» проведёт наш портал. Старт – в 23:00 по московскому времени.