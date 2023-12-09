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Руиса не будут оперировать, но игрок пропустит остаток 2023 года

09 Декабря 2023 • 17:05 Комментировать
ПСЖ
...
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Через 4 ч. 10 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сумел избежать операции на плече. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, у испанца вывих правого плеча, но не перелом. Именно поэтому футболисту не стали делать операцию.

Сообщается, что Руис будет восстанавливаться после травмы ещё несколько недель. Это значит, что полузащитник точно не сможет выйти на поле в оставшиеся недели 2023 года.

27-летний Фабиан в нынешнем сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Франции, где записал на свой актив гол и две результативные передачи. Футболист проводит вторую кампанию в Париже после своего трансфера из «Наполи» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабиан Руис

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