«Бавария» положила глаз на защитника «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле, который полностью соответствует тому профилю игрока, которого тренерский штаб хотел бы заполучить в зимнее трансферное окно.

При этом журналист Кристиан Фальк сообщает, что сделке может помешать один фактор. Дело в том, что «ПСЖ» в январе на месяц потеряет Ашрафа Хакими, который отправится на Кубок Африки. Клуб хочет оставить Мукиэле, чтобы использовать его на правом фланге обороны.

Напомним, Норди способен сыграть как на правом фланге, так и в центре обороны, что привлекает «Баварию» на фоне кадровых проблем. Мукиэле ранее выступал в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига».