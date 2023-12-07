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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский журналист – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Его агент был шокирован бездействием «Барселоны»

07 Декабря 2023 • 23:24 Комментировать
ПСЖ
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09.12 23:00

По данным источника, «Барселона» не слишком упорствовала в стремлении удержать Усмана Дембеле.

Французский вингер перебрался в «ПСЖ» прошедшим летом – гранд Лиги 1 воспользовался пунктом отступных в размере 50 млн евро.

«Одна из причин ухода Дембеле заключается в бездействии «Барселоны». Его агента удивило то, что клуб не предпринимал никаких шагов, узнав об интересе «ПСЖ». Усман не получил предложения о продлении контракта, «Барса» не сделала ни шага в этом направлении», – поведал испанский журналист Санти Овалле.

Усман Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. Каталонский клуб приобрёл его у дортмундской «Боруссии» за 135 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле ещё теги

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