Испанский журналист – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Его агент был шокирован бездействием «Барселоны»

По данным источника, «Барселона» не слишком упорствовала в стремлении удержать Усмана Дембеле.

Французский вингер перебрался в «ПСЖ» прошедшим летом – гранд Лиги 1 воспользовался пунктом отступных в размере 50 млн евро.

«Одна из причин ухода Дембеле заключается в бездействии «Барселоны». Его агента удивило то, что клуб не предпринимал никаких шагов, узнав об интересе «ПСЖ». Усман не получил предложения о продлении контракта, «Барса» не сделала ни шага в этом направлении», – поведал испанский журналист Санти Овалле.

Усман Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. Каталонский клуб приобрёл его у дортмундской «Боруссии» за 135 млн евро.