Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жуниор Фирпо вспомнил, как опекал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Тот поединок закончился вничью 1:1, Мбаппе отличился с пенальти. Впрочем, в первой игре звёздный француз оформил хет-трик и принёс своей команде победу 4:1 на выезде.

«На тренировках тренер замечал, что я очень хорош при обороне 1 в 1. Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ». Всё сложилось хорошо. Наверно, это был лучший матч в моей карьере, хоть всё и закончилось выходом «ПСЖ» в четвертьфинал», – цитирует Фирпо издание Relevo.