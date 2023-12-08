Маркиньос готов вернуться на поле после травмы

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может принять участие в ближайшем матче команды.

Капитан парижан повредил подколенное сухожилие в ноябрьском поединке за сборную Бразилии против Аргентины. Луис Энрике не мог рассчитывать на 29-летнего игрока в трёх последних матчах «ПСЖ», однако уже в следующей игре центрбек может вернуться. Как сообщает GFFN, в среду и в четверг Маркиньос тренировался с командой, и в субботней встрече с «Нантом» его должны включить в заявку. Пока неясно, сможет ли бразилец выйти на поле в стартовом составе.

В текущем сезоне Маркиньос провёл 14 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.