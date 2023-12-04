Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» определились с главной целью на январь

04 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
09.12 23:00

«Пари Сен-Жермен» попробует усилиться как минимум одним игроком в зимнее трансферное окно.

В клубе готовы отказаться от планов по приобретению нового левого защитника, если Преснель Кимбембе в скором времени наберёт оптимальную форму. Отмечается, что в таком случае место на фланге до выздоровления Нуну Мендеша займёт Люка Эрнандес.

По данным Le Parisien, «ПСЖ» сосредоточен на укреплении средней линии – список кандидатур уже составлен. Луис Энрике хотел бы видеть в своей команде опытного хавбека, способного быстро освоиться в его игровой системе. Сообщается также, что предпочтение будет отдано футболисту с большим опытом выступления в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НАНТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
22:41 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» определились с главной целью на январь
22:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»
19:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит предложение защитнику сборной Франции
19:22 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал по голам в Лиге 1 Бьянки и Гуннара Андерсона, войдя в десятку лучших
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нацелился на восходящую звезду футбола
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
00:46 · Франция. Лига 1
В матче с «Ренном» «Марсель» добыл долгожданную победу
03 Декабря
22:20 · Франция. Лига 1
​Беспрецедентная серия «Ниццы» продлилась 1307 игровых минут
21:06 · Франция. Лига 1
«Лилль» переиграл «Мец», лучше пробивая пенальти
20:27 · Франция. Лига 1
Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек
20:09 · Франция. Лига 1
​Бен-Йеддер повторил свершение Папена
19:58 · Франция. Лига 1
​Фаната «Нанта» зарезали перед матчем с «Ниццей»
19:30 · Франция. Лига 1
​Головин сыграл 150-й матч в чемпионате Франции
19:18 · Франция. Лига 1
​В «Ницце» передумали расторгать контракт Аталя
19:13 · Франция. Лига 1
«Брест» разгромил «Клермон», «Тулуза» упустила победу над «Лорьяном»
Все новости
Рекомендуем