В «ПСЖ» определились с главной целью на январь

«Пари Сен-Жермен» попробует усилиться как минимум одним игроком в зимнее трансферное окно.

В клубе готовы отказаться от планов по приобретению нового левого защитника, если Преснель Кимбембе в скором времени наберёт оптимальную форму. Отмечается, что в таком случае место на фланге до выздоровления Нуну Мендеша займёт Люка Эрнандес.

По данным Le Parisien, «ПСЖ» сосредоточен на укреплении средней линии – список кандидатур уже составлен. Луис Энрике хотел бы видеть в своей команде опытного хавбека, способного быстро освоиться в его игровой системе. Сообщается также, что предпочтение будет отдано футболисту с большим опытом выступления в Лиге чемпионов.