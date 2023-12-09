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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери и Маркиньос помогут «ПСЖ» в матче с «Нантом»

09 Декабря 2023 • 12:48 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1 1.23 X 7.10 2 12.00
Через 9 ч. 38 мин.

Капитан «ПСЖ» Маркиньос и полузащитник Уоррен Заир-Эмери должны вернуться на поле в сегодняшнем матче против «Нанта» в чемпионате Франции. Официальный сайт «ПСЖ» сообщил, что оба футболиста включены в состав на вечерний поединок, который стартует в 23:00 по московскому времени.

Напомним, Заир-Эмери получил свою травму в дебютном матче за сборную Франции, забивая гол в ворота Гибралтара. Маркиньос пропустил три последних матча парижской команды из-за травмы подколенного сухожилия.

Заир-Эмери в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами в 11 матчах чемпионата Франции. Маркиньос в этом розыгрыше Лиги 1 не отметился ни одним результативным действием.

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