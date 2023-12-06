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«Реал» сделает Мбаппе предложение 1 января и даст 15 дней на ответ

06 Декабря 2023 • 10:53 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Мадридский «Реал» озвучит своё предложение нападающему Килиану Мбаппе 1 января. По информации от издания Diario AS, «королевский клуб» даст французу ровно 15 дней не ответ.

Напомним, с января Мбаппе свободно может вести переговоры с другими клубами, так как в июне у него заканчивается контракт. Трансфер Килиана на правах свободного агента – приоритет для «королевского клуба» на данный момент.

Ранее сообщалось, что в случае неудачи с трансфером Мбаппе, «Реал» может взяться за сделку по Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», у которого летом в контракте появятся отступные для зарубежных клубов. Сумма класулы превысит 100 миллионов евро.

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