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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» удалось дожать «Нант» в концовке

10 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
ПСЖ
2:1
Нант
окончен

В матче 15-го тура Лиги 1 против «Нанта» «ПСЖ» пытался продлить победную серию. К сожалению, поединок не получился богатым на опасные атаки, но интрига была на уровне. Бредли Баркола в конце первого тайма обыгрался с Витиньей по левому краю поля и прорвался к воротам, удар с острого угла стал голевым. Гости сравняли счет уже в начале второго тайма, после подачи углового расторопнее всех сыграл Мостафа Мохамед, он забил головой - 1:1. Баркола в ответ убежал от пары конкурентов, оказался сам перед воротами и промахнулся. Незадолго до финального свистка парижане дожали соперника. Голкипер справился с ударом Люка Эрнандеса, но Рандаль Коло-Муани добил - 2:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в шесть очков, «Нант» - девятый.

Протокол игры  
ПСЖ2:1Нант
(1:0) Баркола Бредли41'  
  55'Мохамед Мостафа (1:1)
(2:1) Коло-Муани Рандаль83'  
Тенас АрнауХакими АшрафМаркиньос Маркос 61' (Шкриньяр Милан ( 61') Данилу ПерейраЭрнандес Люка  90'Солер Карлос 79' (Асенсио Марко ( 79') Угарте Мануэль 60' (Заир-Эмери Уоррен ( 60') Витинья II 67' (Дембеле Усман ( 67') Кан-Ин ЛиМбаппе КилианБаркола Бредли 79' (Коло-Муани Рандаль ( 79')
Запасные: Мукиэле НордиН'Дур ШерРамуш ГонсалуМуке Луи
Лафон АльбанКоко Маркус 61' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 61') Кёмерт ЭрайКастеллетто Жан-ШарльДюверн Жан-Кевин  82' 86' (Аблин Маттис ( 86') Сиссоко Мусса 86' (Бамба Абдул-Кадер ( 86') Дуглас Гомес  29'Мутуссами Самуэль 61' (Маркус Аленсар ( 61') Молле ФлоранМохамед Мостафа 73' (Мерлин Квентин ( 73') Саймон Мозес
Запасные: Паллуа НиколяДьяк ЛаминХаджам ЖауэнДескамп Реми
09 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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ПСЖ Нант

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