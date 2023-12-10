«ПСЖ» удалось дожать «Нант» в концовке

В матче 15-го тура Лиги 1 против «Нанта» «ПСЖ» пытался продлить победную серию. К сожалению, поединок не получился богатым на опасные атаки, но интрига была на уровне. Бредли Баркола в конце первого тайма обыгрался с Витиньей по левому краю поля и прорвался к воротам, удар с острого угла стал голевым. Гости сравняли счет уже в начале второго тайма, после подачи углового расторопнее всех сыграл Мостафа Мохамед, он забил головой - 1:1. Баркола в ответ убежал от пары конкурентов, оказался сам перед воротами и промахнулся. Незадолго до финального свистка парижане дожали соперника. Голкипер справился с ударом Люка Эрнандеса, но Рандаль Коло-Муани добил - 2:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в шесть очков, «Нант» - девятый.