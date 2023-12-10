«ПСЖ» удалось дожать «Нант» в концовке

В матче 15-го тура Лиги 1 против «Нанта» «ПСЖ» пытался продлить победную серию. К сожалению, поединок не получился богатым на опасные атаки, но интрига была на уровне. Бредли Баркола в конце первого тайма обыгрался с Витиньей по левому краю поля и прорвался к воротам, удар с острого угла стал голевым. Гости сравняли счет уже в начале второго тайма, после подачи углового расторопнее всех сыграл Мостафа Мохамед, он забил головой - 1:1. Баркола в ответ убежал от пары конкурентов, оказался сам перед воротами и промахнулся. Незадолго до финального свистка парижане дожали соперника. Голкипер справился с ударом Люка Эрнандеса, но Рандаль Коло-Муани добил - 2:1.
«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в шесть очков, «Нант» - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Баркола Бредли41'
|55'Мохамед Мостафа (1:1)
|(2:1) Коло-Муани Рандаль83'
Тенас Арнау•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос61' (Шкриньяр Милан (61') •Данилу Перейра•Эрнандес Люка• 90'Солер Карлос79' (Асенсио Марко (79') •Угарте Мануэль60' (Заир-Эмери Уоррен (60') •Витинья II67' (Дембеле Усман (67') •Кан-Ин Ли•Мбаппе Килиан•Баркола Бредли79' (Коло-Муани Рандаль (79')
Запасные: Мукиэле Норди•Н'Дур Шер•Рамуш Гонсалу•Муке Луи
Лафон Альбан•Коко Маркус61' (Пьер-Габриэль Ронаэль (61') •Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль•Дюверн Жан-Кевин 82'86' (Аблин Маттис (86') •Сиссоко Мусса86' (Бамба Абдул-Кадер (86') •Дуглас Гомес• 29'Мутуссами Самуэль61' (Маркус Аленсар (61') •Молле Флоран•Мохамед Мостафа73' (Мерлин Квентин (73') •Саймон Мозес
Запасные: Паллуа Николя•Дьяк Ламин•Хаджам Жауэн•Дескамп Реми
09 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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