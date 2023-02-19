Чанов: «Если есть предложения от других клубов, Головину нужно двигаться дальше»

Вячеслав Чанов, который в своё время тренировал вратарей в ЦСКА, высказался насчёт возможного перехода Александра Головина из «Монако» в более статусный клуб.

По словам Чанова, ему было бы интересно увидеть Головина в составе другой команды.

«Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно более топовых: в «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина всё устраивает в «Монако». Если есть предложения от других клубов, то надо двигаться дальше», - высказался Чанов, чьи слова приводит Vprognoze.

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. За это время россиянин провёл за клуб чемпионата Франции 164 официальных матча. В них Головин записал на свой счёт 23 гола и 32 результативных паса на партнёров.

На текущую минуту «Монако» занимает второе место в таблице Лиги 1.