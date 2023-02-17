Шалимов: Когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Как говорят, это шаг вперед, но, на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — «ПСЖ» и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если Головин придет в Дортмунд после жизни в Монако, то он сильно разочаруется, ему лучше ехать в АПЛ или в большие клубы из Испании, Италии.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.