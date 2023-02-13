Чепчугов: «Головин дорос до уровня АПЛ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

Чепчугов считает, что 26-летнему хавбеку стоит сменить чемпионат, так как он уже дорос до уровня Английской премьер-лиги.

«Я считаю, что Головин вырос до уровня АПЛ. Знания английского Саша подтянул. Сейчас то самое время, когда нужно переходить в новую элиту», — приводит слова Чепчугова Sport24.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Действующий контракт игрока сборной России с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет дортмундская «Боруссия», выступающая в немецкой Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Головин провёл за монегасков 31 матч, забил пять голов и отдал семь результативных передач.