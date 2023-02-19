Головин забил очередной гол за «Монако»

В воскресенье во французской Лиге 1 играют «Брест» и «Монако». Монегаскам удалось открыть счёт ближе к завершению первого тайма. Автором гола стал российский полузащитник Александр Головин.

Стоит сказать, что Александр Головин забил во втором туре Лиги 1 подряд – на прошлых выходных 26-летний россиянин расписался в воротах «ПСЖ».

Всего в 23 матчах чемпионата Франции сезона 2022/2023 Александр Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Следить за матчем Лиги 1 между «Брестом» и «Монако» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.